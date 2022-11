La coppia con donna incinta che ruba un lingotto d'oro e massacra il proprietario

Lei incinta, lui vestito di tutto punto, con la camicia addosso. Sono entrati all'interno di un compra-oro a Sesto San Giovanni e hanno finto di voler comprare un lingotto d'oro. Un mattoncino del valore di 30mila euro e del peso di circa mezzo chilo. Poi però i due avrebbero cercato di allontanarsi senza pagare e avrebbero aggredito a testate e pugni in faccia il proprietario, un cittadino di origine egiziana.

Ora per la rapina - che risale allo scorso 20 settembre - la Squadra Mobile della questura di Monza e Brianza ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari per un 26enne egiziano e per la sua compagna, una 26enne di origine romena in stato di gravidanza, entrambi residenti a Monza. I due ora risultano indagati per rapina, lesioni aggravate e calunnia.

La rapina finita a testate nel compra-oro e in ospedale

La coppia quella mattina di settembre aveva colpito un “compro oro” di Sesto San Giovanni. Durante le fasi della trattativa per l'acquisto di un lingotto d'oro la donna era riuscita a far sparire il prezioso e nasconderlo nella borsa. Quando il titolare si è accorto del furto però ha cercato di fermare i due che nel frattempo cercavano di guadagnarsi la fuga. A quel punto il 26enne avrebbe cominciato a picchiare pesantemente il proprietario del negozio, colpendolo a più riprese con numerose testate e pugni al volto, tanto da procurargli la frattura di tre costole e lividi con una prognosi di trenta giorni.

La coppia poi è scappata via con il lingotto. E si è recata in ospedale sostenendo di aver subito una aggressione all'interno di un compra-oro e dicendosi preoccupata per lo stato di gravidanza della donna. Al San Gerardo però è arrivata anche la polizia e gli agenti sono rimasti perplessi dal racconto della coppia così hanno effettuato alcuni accertamenti e hanno scoperto che, un paio d’ore prima, c'era stata una cruenta rapina ai danni di un compro oro che era stato rapinato di un lingotto in oro del peso di mezzo chilogrammo e poi picchiato. Anche l'uomo poi era finito in ospedale.

A incastrare i due sono state anche le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate nel negozio. Nella mattinata di martedì 1 novembre la polizia ha bussato alla porta dell'abitazione della coppia: il giovane si trova in carcere mentre la 26enne si trova ai domiciliari.