Rapina una donna ma è una poliziotta, dopo il carcere scatta l'espulsione

Ha scelto la vittima sbagliata. E gli è costato caro.

Un 35enne di origine algerina ha affiancato una donna in sella alla sua bicicletta mentre pedalava, puntando la borsa che aveva nel cestino. Ma la donna era una ispettrice della polizia in quel momento libera dal servizio e non ha ceduto al malvivente nonostante le minacce e le intimidazioni. E lo ha inseguito. Addirittura ha affiancato il tram su cui il 35enne era salito con la sua borsa al seguito e ha dato l'allarme ai colleghi. La fuga dell'uomo è durata poco: gli agenti lo hanno raggiunto, bloccato e arrestato. E' stato condannato a una pena di due anni e alla multa di 600 euro. I fatti risalgono al 2020 e giovedì l'uomo è stato scarcerato ma fuori dalla casa circondariale di Monza ha trovato ancora una volta la polizia.

Il questore infatti ne ha disposto il collocamento al Centro per i Rimpatri di Torino. Quello non è stato l'unico precedente nel "curriculum criminale" dell'uomo. Giunto in Italia irregolarmente dalla Francia nel 2017, secondo quanto ricostruito dalla questura, si era da subito reso responsabile di gravi reati. Lo stesso anno veniva denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. In occasione di vari controlli delle forze di polizia, durante i quali forniva sempre generalità diverse, veniva denunciato nel 2018 dai carabinieri di Sondrio per violenza privata e minaccia ai danni di un privato cittadino e per essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale. Più volte colpito da ordini di espulsione, nel 2018 è stato denunciato due volte: la prima per ricettazione, in quanto trovato in Stazione Centrale a Milano in possesso di un portafogli con banconote ucraine delle quali non sapeva giustificare la provenienza, la seconda per furto aggravato di due felpe all’interno di una nota catena di abbigliamento. Negli anni successivi sonon scattate diverse denunce per ricettazione e per diversi furti commessi fra la Stazione Centrale e la metropolitana di Milano, fino all’arresto per rapina impropria avvenuto nel 2020.

E anche in carcere è stato più volte denunciato per minacce nei confronti del personale della polizia penitenziaria, nei confronti dei quali brandiva lamette o piccoli utensili per l’igiene personale, insultandoli; danneggiava inoltre la camera detentiva e le suppellettili nel caso in cui le sue richieste non venissero esaudite, spesso opponendosi allo spostamento in altri reparti del carcere.