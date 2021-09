Rapina la farmacia armato di coltello e fugge con l'incasso, colpo a Biassono

Indagano i carabinieri. Il rapinatore solitario è entrato in azione mercoledì in tarda mattinata

Rapina in farmacia a Biassono mercoledì mattina. Intorno a mezzogiorno un rapinatore solitario è entrato in azione in via Cesana e Villa dove dopo essere entrato in farmacia ha minacciato il personale impugnando un coltello.

L'uomo si è fatto consegnare l'incasso della mattinata, circa 150 euro in contanti, e poi si è allontanato dall'esercizio situato a pochi passi dal centro. Secondo quanto al momento emerso il rapinatore avrebbe agito da solo, senza complici e sarebbe fuggito a piedi.

Sul posto sono giunte le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i primi accertamenti e ascoltato le testimonianze. Indagini in corso.