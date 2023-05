Rapina in farmacia a Monza: entra con una pistola e si fa consegnare mille euro e scappa

Rapina in farmacia a Monza nella mattinata di lunedì 8 maggio.

Un uomo, con il volto travisato e in pugno una pistola - forse un'arma giocattolo - ha fatto irruzione intorno alle 11.30 all'interno di una farmacia cittadina e ha minacciato il titolare e il dipendente in quel momento dietro il bancone. Mostrando l'arma il malvivente si è fatto consegnare mille euro e poi si è allontanato.

Poco dopo nella farmacia sono intervenute le volanti della questura e il personale della Squadra Mobile e della polizia Scientifica che hanno effettuato i rilievi per avviare le indagini e rintracciare il responsabile. L'uomo, dopo la rapina, si sarebbe allontanato a piedi. La pistola che aveva in pugno era di piccola fattezza e potrebbe essere stata un'rma giocattolo. Indagini in corso.