"Volevo un regalo per mia moglie" e rapina la gioielleria brianzola prima di Natale

La rapina in una gioielleria la mattina di sabato 23 dicembre, poche ore prima della vigilia di Natale. E poi l'arresto, mentre era ancora all'interno del punto vendita di preziosi di corso Milano, a Barlassina.

In manette è finito un 65enne di origini siciliane che avrebbe giustificato il gesto dicendo di essere entrato nel negozio alla ricerca di un regalo da mettere sotto l'albero per la moglie. L'uomo avrebbe agito da solo: sarebbe entrato nella gioielleria brianzola e avrebbe avvicinato il titolare, spruzzandogli contro dello spray al peperoncino. In suo aiuto è venuto un dipendente che è riuscito a bloccare il malintenzionato e in corso Milano sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno arrestato l'uomo.

Il 65enne, imbianchino al momento disoccupato, come riportato da Il Corriere della Sera, avrebbe detto di aver cercato di prendere una collana da regalare alla moglie per Natale, rubandola, perchè non poteva permettersi di comprarle un regalo.