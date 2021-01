Rapina su treno a influencer, in fuga senza soldi: nei guai rapinatore "dalle scarpe rosse"

Gli hanno sbarrato la strada proprio mentre si stava avvicinando alle porte del treno, per scendere alla prima fermata. Lo hanno bloccato per i polsi e, senza dire una sola parola, gli hanno frugato addosso, strappandogli il borsello e allontanandosi con il bottino che in realtà era inesistente perchè all'interno c'era solo un documento di identità e niente denaro.

I fatti risalgono a mercoledì 13 gennaio quando intorno alle 21.30 lungo la tratta Camnago – Seveso di un convoglio Trenord un ragazzo di 19 anni residente a Seveso, operaio e influencer attivo sui social, è stato rapinato da due persone. I malviventi poi si sono dileguati,scappando tra le carrozze e scendendo dal treno alla fermata di Seveso. E proprio qui poco dopo, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Seregno, è stato rintracciato uno dei due autori della rapina: un 26enne di origine tunisina residente a Lentate sul Seveso con numerosi precedenti.

A "incastrarlo" è stato un dettaglio: le scarpe rosse e vistose che indossava e che non sono sfuggite all'influencer che ha riconosciuto l'uomo, anche grazie a questa peculiarità, senza alcun dubbio. Ora il 26enne si trova in carcera a Monza mentre proseguono le indagini per rintracciare il complice del giovane. Non è stato possibile recuperare invece la refurtiva: illesa la vittima.