Prende a bottigliate in testa il titolare del minimarket per rubare: 40enne in carcere

Nella giornata del 17 febbraio, a Lissone, i carabinieri guidati dalcomandante Luigi Perrone hanno arrestato un 40enne originario di Milano, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’ordine, perché gravemente indiziato di essere l’autore della rapina avvenuta lo scorso autunno in un minimarket della città.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 16 novembre 2023. L'uomo, non appena entrato nel minimarket di Lissone, si era infatti rivolto direttamente al titolare, impegnato dietro al bancone a servire i clienti, intimandogli di consegnargli il denaro. A fronte dell’iniziale indugio del titolare, l'uomo gli avrebbe dunque dapprima sferrato alcuni pugni al volto, e successivamente lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia prelevata da uno scaffale, procurandogli una ferita lacero contusa. Infine, dopo aver prelevato i contanti custoditi nella cassa si sarebbe dato alla fuga

I militari di Lissone, intervenuti poco dopo sul luogo del fatto, grazie alle testimonianze fornite dai presenti e alla visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza cittadina sarebbero successivamente riusciti a identificare il presunto autore del reato, i cui tratti corrisponderebbero appunto a quelli del 40enne - e lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria.

La misura restrittiva, sebbene emessa da tempo, è stata eseguita nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, quando i carabinieri, in servizio di controllo del territorio per le vie di Lissone, hanno notato il ricercato in via Garibaldi e lo ha arrestato. Dando luogo all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica.

L'uomo, in attesa di senteza definitiva, si trova ora in carcere a Monza.