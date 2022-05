Rapina in un negozio a due passi dal centro a Monza

E' entrato all'interno di un negozio e ha fatto finta di voler comprare una pompa per biciclette, facendosi consigliare dal titolare. Poi però ha provato ad allontanarsi senza pagare. E' accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì a Monza, a due passi dal centro storico, in corso Milano.

E per la rapina è stato arrestato dalla polizia un uomo di 58 anni di origine tunisina. Il 58enne è finito in manette dopo essere stato inseguito e bloccato dal titolare che in seguito all'episodio ha dato l'allarme alla polizia di Stato che è accorsa sul posto con alcune volanti. Il proprietario ha rincorso l'uomo che nel frattempo si era fermato nei pressi dell'attività comemrciale ma alla richiesta di restituire quanto appena rubato ha reagito spintonandolo con violenza.

I poliziotti sono riusciti a bloccare il 58enne e ad arrestarlo in flagranza per il reato di rapina impropria. L'uomo è stato accompagnato in questura e, a seguito del fotosegnalamento, è stato identificato e dagli accertamenti sono emersi a suo carico numerosi precedenti penali per furto aggravato e rapina, resistenza. minaccia e violenza a pubblico ufficiale e oltraggio.

Irregolare sul territorio nazionale dal 2014, anno in cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per pericolosità sociale in quanto denunciato per maltrattamenti in famiglia, poi aveva iniziato a girovagare senza fissa dimora. Dopo il rito direttissimo nella giornata di sabato 14 maggio, il 58enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma e ora "previo nulla osta rilasciato dall’Autorità Giudiziaria, vista la persistenza delle pericolosità sociale desumibile dalle frequenti condotte illecite" - spiegano dalla questura - "è stato adottato il provvedimento di espulsione ed il Questore di Monza e della Brianza ha emesso l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale".