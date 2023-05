Prostituta rapinata: si cerca l'uomo a bordo della Golf grigia

Potrebbe essere l’uomo su una Volkswagen Golf grigia il presunto rapinatore che nella notte tra sabato 29 e domenica 30 aprile avrebbe aggredito e rapinato una giovane prostituta a Lentate sul Seveso lungo la Statale dei Giovi, al confine con il comune di Cermenate.

A riferirlo i carabinieri della compagnia di Seregno che stanno conducendo le indagini. Quella notte subito dopo la richiesta di aiuto giunta al 112, la centrale operativa dei carabinieri aveva immediatamente attivato il dispositivo coordinato per la ricerca del fuggitivo diramando un nota radio a tutte le pattuglie dell’Arma in strada. È stato proprio grazie al dispositivo antirapina che a Briosco, in via Leopardi, una gazzella dei carabinieri ha intercettato una Volkswagen Golf grigia. L’auto procedeva velocemente e alla vista dell’auto dei militari il conducente ha invertito il senso di marcia e ha cercato di far perdere le sue tracce. Ma gli uomini dell'Arma lo hanno seguito. Dopo 15 minuti di inseguimento il fuggiasco è uscito fuoristrada in via Carducci e ha proseguito la fuga a piedi tra i campi. Nel frattempo i carabinieri hanno ritrovato la borsetta che era stata rapinata alla giovane donna. Ora le indagini proseguono serrate per dare a quell’uomo un nome e un volto.