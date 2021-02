Macherio, ragazzino di 15 anni rapinato in strada mentre aspetta l'autobus

Un ragazzino di quindici anni venerdì mattina è rimasto vittima di una rapina a Macherio. L'episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 8, lungo viale Regina Margherita, alla fermata di un autobus di linea. Mentre il giovane era in strada lungo il tratto che collega il comune brianzolo a Monza, un soggetto in bicicletta si è avvicinato e gli avrebbe strappato via dalle mani lo smartphone, strattonandolo e allontanandosi poi con il bottino.

Subito dopo l'accaduto è scattata la richiesta di intervento al 112 e sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Monza insieme a un'ambulanza del 118 che si è assicurata che il giovane stesse bene. Il ragazzino non ha riportato ferite, solo un brutto spavento ma è stato precauzionalmente trasferito per accertamenti all'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.

La vittima ha descritto ai militari l'aggressore - che avrebbe agito a volto scoperto - e sono in corso le indagini per l'identificazione del responsabile.