La baby gang con lo spray al peperoncino in azione nel parcheggio del centro commerciale

Una serata tra amici con una partita a calcetto e poi la cena, con un boccone in un locale all'interno del centro commerciale Torri Bianche a Vimercate. Ma qui, prima ancora di entrare nella galleria dello shopping center, un giovane è stato accerchiato e rapinato da una baby gang nel parcheggio.

I fatti risalgono a una settimana fa e in seguito all'episodio la vittima ha sporto denuncia e sul caso indagano i carabinieri. Secondo quanto ricostruito il ragazzo, trentenne, dopo aver parcheggiato ed essere sceso dal veicolo in cmpagnia di un amico è stato raggiunto da un gruppetto di ragazzini che gli hanno chiesto di consegnare loro portafogli e averi. Dopo averc cercato di opporre resistenza, la vittima è stata aggredita con dello spray al peperoncino mentre la banda di ragazzini scappava via. Con il bottino: trenta euro.

Sull'episodio ora indagano i carabinieri della compagnia di Vimercate. Lo spray al peperoncino proprio nel complesso delle Torri Bianche qualche tempo fa era stato utilizzato anche da una banda di ignoti malviventi che avevano colpito all'interno della palestra che sorge nell'area del centro commerciale. Sorpresi dal personale addetto alle pulizie, avevano vaporizzato lo spray e poi avevano fatto perdere le proprie tracce. Questa volta fuggendo a mani vuote.