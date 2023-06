Rapina nella notte nell'azienda brianzola: auto bruciate, chiodi e colpi di pistola per la fuga

Il fumo nero che si alza verso il cielo ancora buio. Il mezzo, lanciato a tutta velocità, che sfonda il cancello. Poi i colpi di pistola che "bucano" il silenzio. Tentata rapina da film nella notte tra domenica e lunedì a Cambiago, al confine con la Brianza, a ridosso di Cavenago dove ha sede il capannone di un'azienda che si occupa di logistica. Qui alcuni banditi - per il momento riusciti a fuggire - hanno assaltato la sede del magazzino. A finire nel mirino è stato il deposito, al 25 di viale Brianza.

Il raid, stando a quanto appreso da MilanoToday, è scattato verso le 4. La banda, composta da diversi uomini, ha posizionato quattro auto rubate all'uscita degli svicoli autostradali della zona e ha bruciato i mezzi per poi spargere sull'asfalto bande chio

date, così da ritardare l'intervento delle forze dell'ordine. A quel punto, il commando è entrato in azione buttando giù il cancello della ditta con un furgone per guadagnarsi una via d'accesso.

A rovinare i loro piani è stato però un vigilante, che stava sorvegliando il magazzino ed è immediatamente intervenuto. La guardia ha aperto il fuoco contro i malviventi - almeno nove i colpi esplosi -, che si sono subito allontanati a bordo di due macchine, senza bottino. I carabinieri della compagnia di Pioltello sono arrivati poco dopo in viale Brianza, dove hanno trovato un'altra vettura - abbandonata sul posto -, oltre alle carcasse dei veicoli dati alle fiamme.

I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di dare un nome e un volto ai rapinatori. Una mano potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza, anche se appare scontato che chi è entrato in azione lo ha fatto a volto coperto. Nell'intervento, il vigilante - un italiano di 53 anni - è rimasto lievemente ferito ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate, comunque in condizioni non preoccupanti.

Non è la prima volta che l'azienda viene colpita da assalti e rapine. Almeno altri due gli episodi recenti con saccheggi e colpi e messi a segno con bottino ingente negli ultimi anni.