Calci e pugni a un 14enne per rubargli le scarpe: arrestati 3 ragazzini

Si aggirava scalzo e sotto choc, il 14enne che è stato rapinato da tre coetanei in stazione a Monza. Gli agenti della polizia ferroviaria di Monza, in collaborazione con i militari della compagnia carabinieri di Arcore, hanno arrestato tre minorenni di origine marocchina per il reato di rapina in concorso. I poliziotti, in servizio di pattuglia alla stazione di Monza, sono stati avvicinati da un ragazzo il quale, secondo quanto riferiscono gli investiogatori, avrebbe riferito di essere stato appena rapinato delle scarpe da ginnastica da tre coetanei. Il 14enne, ancora sotto choc, raccontava di essere salito sul treno alla stazione di Osnago (nel Lecchese) e di essere stato avvicinato dai tre che gli intimavano di consegnare le scarpe che indossava.

La fuga in treno

Dalla ricostruzione fornita dagli investigatori i 3 ragazzini arrivati a Monza avrebbero aggredito il 14enne trascinandolo nel sottopasso e, dopo averlo colpito con calci e pugni, si sarebbero impadroniti delle scarpe allontanandosi su un treno direzione Lecco. Contattato il capo treno del convoglio ed avuta conferma che erano scesi ad Arcore gli agenti hanno diramato le descrizioni, estrapolate dopo una rapida visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente in stazione, ai colleghi della compagnia carabineri di Arcore, che hanno provveduto ad inviare una pattuglia in stazione bloccando i tre ragazzini con le scarpe. Per loro si sono aperte le porte del carcere minorile.