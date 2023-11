Rapina in corso al supermercato, un cliente reagisce e il malvivente spara

Sono entrati per rapinare le casse ed erano armati. Il fatto è successo ieri sabato 18 novembre nel tardo pomeriggio, intorno alle 19 a Inverigo, alle porte della Brianza. Uno dei due banditi quando un cliente ha reagito cercando di sventare la rapina ha esptratto la pistola e sparato un colpo in terra che fortunatamente non ha ferito nessuno. I rapinatori si sono poi allontanati facendo perdere le loro tracce con un bottino di 700 euro. Indagano sulla vicenda i carabinieri di Cantù.