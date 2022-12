Parcheggia di fronte alla farmacia che poi rapina, arrestato

I carabinieri della Compagnia di Desio hanno arrestato il giorno dell’Immacolata un 47enne, pregiudicato, per resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno denunciato per rapina commessa quello stesso pomeriggio in una farmacia di Varedo.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, poco prima delle ore 16.00 circa, l'uomo è entrato in farmacia come un normale cliente ma arrivato il proprio turno e visto che non vi erano altri clienti, in un momento di distrazione della farmacista, ha estratto un coltello minacciandola di consegnare il contenuto della cassa. Il rapinatore, travisato con un paio di occhiali da sole, ha preso i soldi dalla cassa e si è dato alla fuga.

Immediatamente la farmacista in rapida sequenza ha chiamato i carabinieri i quali non hanno faticato a raggiungere la farmaciapoiché, in questo periodo prenatalizio, sono stati intensificati i controlli attraverso pattuglie e perlustrazioni, vigilando sulla sicurezza delle abitazioni e degli anziani.

Il gruppo di lavoro costituito nell’immediatezza e coordinato tra militari in divisa e in borghese, ha permesso di potere ricostruire subito i fatti, attraverso le immagini di videosorveglianza e l'escussione di alcuni testimoni di passaggio all’esterno della citata farmacia.

Infatti, a incastrare il rapinatore è stata la lettura delle targhe delle autovetture che avevano parcheggiato nei pressi dell’esercizio pubblico e attraverso una rapida attività di scrematura, gli investigatori sono riusciti a risalire al malfattore. Purtroppo per lui, i militari sono riusciti a monitorare le varie vie di fuga che il malvivente avrebbe potuto utilizzare, individuando una ulteriore telecamera che lo immortalava mentre si stava dando alla fuga a bordo di una utilitaria.

I carabinieri, senza perdere tempo, si sono messi subito alla ricerca dell'autovettura, nonostante la macchina fosse intestata ad una donna dell’est Europa, rintracciandola con il motore ancora caldo nei pressi dell’abitazione di residenza in provincia di Monza. Quando si sono presentati sotto casa, il malvivente stava per uscire dalla propria abitazione forse per andare a colpire da qualche altra parte. Alla vista dei Carabinieri lo stesso non ha perso tempo capendo sin da subito che era stato intrappolato. Così ha cercato di rifugiarsi in casa sbattendo la porta blindata contro uno dei militari.

Con l’ausilio degli altri colleghi, il militare colpito è riuscito a non fare chiudere il portoncino riuscendo a bloccare il malvivente. Il coltello, i soldi e gli abiti utilizzati per la rapina sono stati trovati dai carabinieri durante la perquisizione domiciliare e veicolare: erano ben nascosti dentro casa mentre il coltello è stato trovato sotto il tappetino lato passeggero dell’autovettura, anch’essa in seguito sequestrata perché risultata colpita da fermo amministrativo.

L'uomo, tossicodipendente, gravato da precedenti specifici è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per la rapina. Poi tradotto presso la Casa Circondariale di Monza.

Sono in corso ulteriori accertamenti sull’indagato quale eventuale percettore del reddito di cittadinanza.