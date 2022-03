Il rapinatore armato di coltello che deruba la farmacia ma perde il casco

E' entrato in farmacia e ha puntato un coltello contro il personae che era dietro al bancone, intimando di consegnargli l'incasso. Casco in testa e poche parole, minacciose. Giovedì, in pieno giorno, un malvivente ha derubato la farmacia Molgora a Desio, in piazza Don Giussani.

L'uomo - che al momento risulta fosse da solo, senza complici - è entrato all'interno dell'esercizio che si trova a pochi passi dal municipio e con la minaccia di un coltello è riuscito a farsi consegnare 800 euro. Dopo aver ricevuto tra le mani i contanti, è scappato via. Nella fuga però l'uomo ha perso dietro di sé il casco che avrebbe utilizzato come travisamento. In seguito alla rapina nell'attività sono intervenuti i carabinieri di Desio che hanno effettuato un sopralluogo, ascoltato i testimoni e avviato le indagini per rintracciare il responsabile.