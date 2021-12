Rapina nel laboratorio della gioielleria, malviventi in fuga con i preziosi

Almeno tre persone, accento presumibilmente straniero e armati. Almeno così hanno fatto intendere, utilizzando una pistola per minacciare il titolare. Rapina a Villasanta all'interno di un laboratorio di gioielleria.

E' successo venerdì sera della scorsa settimana nel laboratorio orafo che ha sede nei pressi dell'abitazione privata che si trova in paese. A effettuare l'incursione sarebbero stati tre malviventi a volto coperto che sono poi riusciti a fuggire con un bottino in gioielli il cui valore è ancora in corso di quantificazione. Diverse decine di migliaia di euro probabilmente in collanine, braccialetti e anelli. Ora sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini.

La rapina in banca a Meda

Un'altra rapina la settimana scorsa era stata messa a segno a Meda all'interno della filiale della Banca Popolare di Sondrio, in via Gagarin.

I malviventi martedì all'ora di pranzo avevano fatto irruzione nell'istituto di credito, entrando sembra come normali clienti. A colpire sarebbero state almeno tre persone: con il volto coperto hanno mostrato una pistola e minacciato i dipendenti allo sportello, riuscendo a farsi consegnare alcune decine di migliaia di euro prima di fuggire via. Le indagini anche in questo caso sono affidate ai carabinieri della compagnia di Seregno.