Ragazzino di 15 anni rapinato in strada: "Nessuno si è fermato adi aiutarlo"

Il telefono ormai non ce l'ha più. Ma è un oggetto. E si può ricomprare. La paura e l'amarezza di quei minuti che ha vissuto, suo malgrado, come vittima di una aggressione e di un furto in strada, in pieno giorno, saranno un ricordo che invece resterà. E si spera sparisca il più in fretta possibile.

"Non è tanto l'Iphone che gli è stato rubato, è il gesto. Ed è stata anche l'indifferenza dei passanti a colpire mio figlio e me" racconta a MonzaToday la mamma del giovane vittima di una aggressione e di una rapina avvenuta a Lissone intorno alle 17 del 4 maggio, facendo un appello anche a una maggiore sensibilità verso il prossimo, soprattutto per i ragazzini che dovessero trovarsi in difficoltà. Perchè per qualcuno una mano tesa potrebbe fare la differenza.

I fatti sono avvenuti in via Garibaldi, proprio vicino alla biblioteca. "Era pieno di gente mi ha raccontato mio figlio, spiega la donna. C'erano persone che pagavano il biglietto del parcheggio alla macchinetta, c'erano signori che passeggiavano nella piazzetta. Lui chiedeva aiuto, tutti lo guardavano e nessuno gli ha detto nulla: spiegava di essere stato appena picchiato e rapinato e nessuno si è offerto di prestare il suo telefono per chiamare la famiglia o si è offerto di chiamare lui direttamente dal cellulare per avvisarci del fatto. E' questo che mi ha ferito maggiormente". E dei presenti sabato pomeriggio nessuno avrebbe nemmeno allertato i carabinieri.

15enne accerchiato e rapinato in strada

Il giovanissimo, residente in un comune brianzolo, era in bicicletta, in compagnia di un amico quando all'improvviso vicino alla biblioteca sarebbe stato raggiunto e accerchiato da tre coetanei. "Lo hanno fermato, gli hanno strappato di dosso la sacca che aveva con sé e gli hanno chiesto di mostrare loro il telefono, per vedere che cellulare era" racconta la mamma, ripercorrendo attimo per attimo l'accaduto. E poi spintoni, per farlo cadere giù dalla bicicletta e minacce fino a strappargli via la sacca e mettere le mani sul suo Iphone e sulle cuffiette.

"Mio figlio ha opposto resistenza, non voleva dare loro il telefono ma lo hanno buttato giù dalla bici e quando si è diretto verso due del gruppetto per riprendersi il telefono, l'altro ha provato a rubargli anche la bici" racconta la donna che domenica mattina ha formalizzato la denuncia dai carabinieri.

"Ho chiesto aiuto a una signora, mi guardava e se n'è andata"

"La scena è andata avanti per diversi minuti e nessuno è intervenuto fino a che a dare manforte al gruppetto sono arrivati altri ragazzi e ragazze che hanno preso di mira mio figlio, spintonandolo contro un muro per riuscire a far scappare i tre". Quando l'aggressione era volta al termine dal cellulare dell'amico che era insieme a lui è partita una telefonata alla mamma che è stata informata dell'accaduto. E sul posto poco dopo sono arrivati i carabinieri.

"A quel punto quando le pattuglie sono arrivate, allora le persone si sono fatte avanti e diversi passanti hanno detto di aver visto la scena. Prima però quando mio figlio aveva bisogno di aiuto nessuno lo aveva ascoltato" prosegue la donna. Ora Nathan, nome di fantasia, sta meglio. Qualche graffio, lividi sulle gambe e un mal di testa per la botta contro un davanzale su cui è stato spintonato. Ma deluso. "Mio figlio mi diceva 'Mamma ma come è possibile che non c'era nessuno che mi aiutava?' Ho chiesto a una signora, mi guardava e se n'è andata senza dirmi niente'. Queste le frasi che continuava a ripetermi". Il ragazzino ha dovuto anche far ricorso alle cure mediche e in serata la famiglia si è recata in pronto soccorso: il referto parla di contusioni multiple che guariranno con qualche giorno di prognosi. "Non ci interessa il telefono, non è il valore delle cose materiali che conta perchè non è stato cresciuto così. Ci ha fatto male l'indifferenza" conclude la famiglia che ora aspetta fiduciosa l'iter della giustizia.