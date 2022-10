Rapina con un coltello nel supermercato monzese

Ha fatto la spesa e alla cassa, anziché pagare la merce, ha tirato fuori un coltello e ha minacciato la cassiera facendosi cosegnare l'incasso. La rapina è avvenuta lo scorso 19 settembre a Monza, all'interno del punto vendita In's di via Rota e ora la polizia di Stato ha dato esecuzione a una misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il presunto responsabile.

Si tratta di un uomo di 45 anni, cittadino italiano, che fino a poco prima risulta abitasse proprio nel quartiere del supermercato. L'uomo, incensurato, aveva fatto capolino nel negozio con un cappello in testa e la mascherina sul volto nel tentativo di non farsi riconoscere. Poi ha mostrato una lama alla cassiera ed è scappato via con l'incasso. A dare l'allarme e a far accorrere gli agenti della questura sul posto è stata la stessa dipendente. Le indagini e le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza della zona e dell'esercizio hanno permesso ai poliziotti di individuare il presunto responsabile in pochissimi giorni.

Incensurato, il 45enne in realtà aveva agito da vero professionista, liberandosi anche degli abiti che aveva indosso al momento del colpo. A lui sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile che lo hanno identificato e ora, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sottoposto all'obbligo di firma.