L'uomo che non riesce a stare chiuso in casa di notte e viene arrestato

Doveva restare in casa. Almeno di note. Questa la prescizione che il giudice aveva imposto a un uomo di origine sudamericana, affidato in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione. Ma l'uomo, pregiudicato che stava espiando una pena per rapina, non ha rispettato le condizioni. E così è finito in carcere.

I fatti sono avvenuti a Bellusco, nella serata di mercoledì quando i carabinieri hanno accompagnato l'uomo in carcere dove terminerà di espiare il periodo residuo della pena. Più volte infatti i militari avevano riscontrato ripetute violazioni delle prescirzioni del giudice che aeva accordato la misura alternativa dell'affidamento in prova e riguardanti l’obbligo di permanenza in casa in orario notturno. I carabinieri hanno così infomrato il Tribunale di Sorveglianza che ha disposto l’immediata sospensione del beneficio. L'uomo è così finito in carcere.