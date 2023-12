Agli arresti per rapina è evaso: 24enne rintracciato in Brianza

Si trovava agli arresti domiciliari per rapina ed è evaso. Ma è stato nuovamente arrestato.

Nuovo arresto dei carabinieri in Brianza nella giornata di giovedì 21 dicembre. Un 24enne italiano, condannato per rapina ed evaso dai domiciliari, è stato infatti rintracciato e nuovamente messo agli arresti domiciliari. A eseguire l'operazione i carabinieri della stazione di Oggiono, su provvedimento emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura delle Repubblica. Così come chiariscono i colleghi di LeccoToday.

Le rapine a Como e Monza

Il giovane deve scontare un cumulo di pene per due anni complessivi (commutate dal tribunale per i minorenni di Milano) per i reati di rapina ed evasione, commessi rispettivamente nel 2015 in provincia di Como, quando era ancora un ragazzo minorenne, e nel 2018 nel territorio provinciale di Monza e Brianza.

L’arrestato è stato quindi accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto (nuovamente) alla misura della detenzione domiciliare.