Dopo il colpo va via in autobus, rapinatore arrestato

In manette un 59enne, preso subito dopo una rapina in farmacia

Blitz riuscito, fuga no. Un uomo di 59 anni, un italiano residente a Sesto San Giovanni con numerosi precedenti alle spalle, è stato denunciato martedì dai carabinieri con le accuse di rapina aggravata e porto di oggetti atti ad offendere dopo un colpo messo a segno nella farmacia Centrale di Cologno Monzese.

Verso le 16, stando a quanto ricostruito dai militari, il 59enne si è presentanto nel locale di via Cavallotti con il volto coperto da un passamontagna e un coltello in pugno e ha costretto il farmacista a dargli 150 euro. A blitz compiuto, il rapinatore si è allontanato a piedi - buttando il coltello in strada - e ha preso l'autobus per tornare a casa.

Proprio lì, nel giro di pochissimo tempo, lo hanno raggiunto i carabinieri della compagnia di Sesto. Nell'abitazione i militari hanno trovato il passamontagna e i soldi, ma soprattutto l'uomo era vestito ancora con gli stessi abiti usati per il colpo. Il coltello è stato ritrovato a poca distanza dalla farmacia, mentre i soldi sono stati restituiti alla vittima.