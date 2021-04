Rapine a minorenni in stazione, 20enne fermato in un capannone a Monza

Il giovane, rintracciato in un'area in disuso in via Casati, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Almeno due le rapine di cui sarebbe autore

Un ragazzo di vent'anni è stato fermato nella giornata di mercoledì a Monza all'interno di un capannone abbandonato in via Casati e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per alcune rapine commesse ai danni di minorenni tra Milano e il capoluogo brianzolo.

L'uomo, cittadino egiziano, si trova ora in carcere in attesa di udienza di convalida in seguito al fermo disposto dal pm della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Gli agenti lo hanno rintracciato all'interno dell'edificio dell'ex Enel, da tempo attenzionato dalla Questura in seguito agli esposti presentati dai residenti relativi al bivacco e alle incursioni nell'area.

Il ventenne è stato riconosciuto come autore di alcune rapine commesse ai danni di minorenni. Una risale allo scorso 14 aprile quando il ragazzo all’interno della stazione di Porta Garibaldi, a Milano, avrebbe avvicinato due minorenni, minacciandoli di fare loro del male ("spaccargli la faccia") e strattonandoli con violenza riuscendo a portare via cento euro.

A Monza invece il giovane sarebbe stato riconosiuto come autore di un'altra rapina, avvenuta qualche giorno fa, sabato 24 aprile, sempre ai danni di un minorenne e sempre nelle vicinanze della stazione. Il rapinatore si sarebbe fatto consegnare, con violenza e minaccia e strattonandolo dallo zaino, lo smartphone che il ragazzino aveva addosso. In quell'occasione a incastrare il malvivente ci sarebbero state le riprese delle telecamere di sicurezza.

Il ventenne, già arrestato a settembre scorso per fatti analoghi, si trova ora in carcere. Sono in corso alcuni accertamenti - anche attraverso le immagini rirpese dalle telecamere di sicurezza - per verificare il suo eventuale coinvolgimento o le responsabilità in altri analoghi fatti avvenuti a Monza o sul territorio.