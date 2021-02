Due rapine in pochi giorni sui treni a Ceriano Laghetto, pendolari derubati sui vagoni

Due rapine in pochi giorni, sulla stessa linea ferroviaria. E nello stesso comune. Succede a Ceriano Laghetto dove negli ultimi giorni si sono susseguiti due episodi a bordo della linea S9 Saronno Seregno. I fatti - secondo quanto accertato - si sono verificati tra l'11 e il 17 febbraio. In entrambe le occasioni i colpi sono stati messi a segno all'altezza di Ceriano Laghetto, a bordo di un convoglio. Le vittime sono state aggredite e derubate di smartphone e portafogli.

Gli episodi sono stati denunciati e ora i carabinieri della compagnia di Desio indagano sull'accaduto. A condannare quanto successo, con un intervento pubblicato sui social, è stato l'assessore alla sicurezza del comune brianzolo Dante Cattaneo che ha ipotizzato l'esistenza di una "banda del treno" riferendo di due rapine avvenute in tre giorni.

"In 72 ore due ragazzi sono stati aggrediti e rapinati da balordi sui treni della famigerata linea Saronno-Seregno. Non so se sia opera di una banda organizzata oppure di tossici che si spostano con i treni per raggiungere le piazze di spaccio ancora attive a Solaro e Saronno. So però che lo Stato deve garantire la sicurezza di tutti i pendolari, a maggior ragione che gli episodi sono successi in orari frequentati da chiunque ovvero alle 19 e alle 20 circa" ha scritto Cattaneo facendo appello al ministro Lamorgese per garantire una maggiore sicurezza nell'area.

Qualche tempo fa a Seveso vittima di una rapina era stato un giovane influencer, derubato del borsello. A fine anno invece a Seregno un minorenne era stato denunciato perchè impugnando una pistola (poi rivelatasi giocattolo) aveva rapinato un trentenne a bordo di un convoglio per poi scappare via.