Due rapine in farmacia in un pomeriggio a Monza: malviventi in fuga con l'incasso

Due rapine a distanza di poco tempo a Monza venerdì pomeriggio. I due colpi sono avvenuti in via Cimabue, ai danni di una parafarmacia, e in via Buonarroti. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio del 22 gennaio e sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia del capoluogo brianzolo insieme agli agenti della Questura di Monza che ora indagano sull'accaduto.

Secondo quanto al momento emerso il primo esercizio a essere colpito è stato quello di via Cimabue: due le persone entrate nella parafarmacia, una delle quali con in mano una pistola. I malviventi hanno minacciato i dipendenti e hanno preteso l'incasso, allontanadosi con alcune centinaia di euro in contanti. Poco più tardi poi un'altra rapina ai danni della farmacia di via Buonarroti. Anche qui a entrare in azione sembra siano stati due uomini fuggiti via con il bottino dopo il colpo. Durante entrambe le rapine nessuno è rimasto ferito.

Ora sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Monza insieme ai poliziotti della Questura che hanno effettuato un sopralluogo e raccolto le testimonianze dei presenti. Non è escluso che le due rapine possano essere tra loro collegate e che dietro i due eventi delittuosi possano esserci gli stessi responsabili. Indagini in corso.