Va al Parco e torna a casa piena di rash cutanei: ecco di che cosa si tratta

Va al Parco per una passeggiata e finisce dal medico. Al ritorno la donna si è trovata sul collo un forte rash cutaneo, molto probabilmente scatenato dal contatto con la processionaria. La denuncia sulla pagina Facebook "Monza a 4 zampe". Sono state postate le immagini dello sfogo. La donna sta assumendo antistaminici, antibiotici e cortisonici. Una passeggiata nei pressi delle cascate e del Dosso e il ritorno a casa con la brutta sorpresa.

Il rush cutaneo dopo la passeggiata al Parco (Foto Fb Monza a 4 zampe)

"Molto probabilmente quello sfogo è causato dalla processionaria - spiega Barbara Zizza, amministratrice del gruppo Facebook 'Monza a 4 zampe' e referente monzese della Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) -. Ci sono state diverse segnalazioni di processionaria al Parco. È molto pericolosa sia per gli animali sia per le persone. Bisogna prestare massima attenzione anche quando entriamo in contatto con i nostri cani che a loro volta sono entrati in contatto con la processionaria. Utilizziamo sempre i guanti e poi gettiamoli subito. Involontariamente anche noi potremmi entrare in contatto con questo insetto".

Dal Consorzio Parco e Villa Reale riferiscono che "nel mese di marzo e di aprile abbiamo ricevuto segnalazioni della presenza della processionaria nella zona lungo viale Cavriga con intersersezione nel pratone a nord nei pressi di Cascina Cernuschi. I nostri tecnici sono intervenuti immediatamente. Inoltre, sempre a seguito di segnalazioni, siamo intervenuti per la presenza della processionaria nei pressi della torre della Rai e di Cascina Cernuschi. Ad oggi non abbiamo ricevuto segnalazioni di presenza della processionaria nella zona del Dosso". Dal Consorzio ricordano che le segnalazioni possono essere effettuate via email all'indirizzo info@reggiadimonza.it. Le email vengono controllate ogni giorno, anche nei fine settimana.

Ma in questa stagione le passeggiate nel verde sono a rischio anche in città. "Ho già sollecitato l'ufficio Giardini del comune di Monza per effettuare più sfalci - aggiunge Zizza -. Nelle aree cani e nei giardinetti. Sono pieni di erba alta, spighe pericolose per i nostri cani, e soprattutto zecche".