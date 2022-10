"Dopo un anno arrivano gli operai del comune, ma i rattoppi sono peggio delle buche"

Dopo oltre un anno di richieste ufficiali nella mattinata di martedì 4 ottobre gli operai del comune di Monza hanno 'rattoppato' le buche di via Monte Santo. Nel quartiere di San Rocco oltre un anno fa erano stati realizzati gli interventi per il posizionamento della fibra ottica ma, terminati i lavori, erano rimasti dislivelli lungo la strada. Mai sistemati, malgrado le numerose segnalazioni di Emilio Dilda, residente del quartiere.

"Già durante la giunta Allevi avevo sollecitato un rapido intervento - spiega a MonzaToday -. La strada non era mai stata più ripristinata come era prima dei lavori e, soprattutto di notte, si sentivano i sobbalzi delle auto e dei camion di passaggio lungo lo stradone". Una strada ad alta percorrenza che, più volte, è stata ribattezzata dai residenti come una vera e propria autostrada che attraversa il rione.

Il monzese, ormai, aveva perso le speranze ma nella mattinata di ieri sono arrivati gli operai. "Erano a bordo di un camioncino e, armati di pala, hanno gettato sulle buche e sui dislivelli un po' di catrame. Poi si sono allontanati". Ma, come recita il detto, la toppa è peggio del buco. "Non ci sono parole ma solo indignazione e rabbia - aggiunge Emilio Dilda -. Un lavoro fatto alla carlona, senza controlli. Questa mattina c'erano già i primi avvallamenti. Soldi pubblici buttati al vento. Servono controlli, ma qui nessuno si prende responsabilità e a rimetterci sono sempre i cittadini, che peraltro pagano".