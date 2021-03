Rai1 "Paese che vai...": la puntata dedicata a Monza fa record di ascolti

Monza in televisione fa boom di ascolti. La puntata di “Paese che vai…” dedicata a Monza ha fatto incetta di telespettatori.

La trasmissione di Rai1 andata in onda, dopo non poche polemiche, domenica 7 marzo alle 9.40 è stata un successo; con una media di 2milioni 166mila spettatori registrando, per la trasmissione, lo share più alto dell’anno.

“L'avansigla è arrivata al 28.11 per cento – commenta Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e segretario della Vigilanza Rai -. Mentre lo share medio della puntata è stato del 22.91 per cento, con 2milioni 166mila di spettatori in media. La copertura netta è arrivata a 4 milioni 741 mila. Questi dati confermano la scelta vincente di rimettere in palinsesto la puntata, che qualcuno avrebbe voluto sacrificare al dibattito su Sanremo. Cultura e storia sono asset fondamentali per la tv di Stato e devono tornare anche in prima serata”.

Una bella soddisfazione non solo per il politico brianzolo, ma anche per i numerosi monzesi che all’indomani del secondo spostamento della trasmissione erano insorti.

Lunedì 1 marzo l’annuncio della messa in onda della trasmissione dedicata a Monza e registrata la scorsa estate. Poi il 3 marzo l’annuncio della decisione di annullare la trasmissione per lasciare spazio ai commenti dedicati al dopo festival di Sanremo.

I social si sono scatenati, Capitanio ha fatto un intervento sui vertici Rai che hanno fatto dietrofront ripristinando il palinsesto originale.

I dati gli hanno dato ragione: la trasmissione dedicata a Monza ha avuto un grandissimo successo.