Tragedia: una donna anziana è stata trovata morta nell'Adda

Il dramma si è consumato questa mattina, 24 giugno, a Trezzo sull’Adda.

Una donna di 76 anni è stata infatti trovata senza vita nelle acque del fiume Adda, sotto il ponte dell’autostrada A4. Poco prima delle 13.30 la chiamata al numero unico Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), con la segnalazione appunto della presenza di una persona in acqua.

Sul posto sono prontamente giunti un'automedica e i vigili del fuoco. Che si sono subito messi al lavoro per recuperare il corpo della donna. Per lei non c'è stato nulla da fare: quando è stata estratta dall'acqua era già morta e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. Non è chiaro infatti come la donna sia finita in acqua e non si esclude un gesto volontario.