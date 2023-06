Reddito di cittadinanza: in Brianza oltre un milione di euro nelle tasche dei furbetti

Una Brianza dove i furbetti non mancano. Non lasciano spazi a dubbi i dati forniti dalla guardia di finanza che giovedì 22 giugno, in occasione delle celebrazioni per i 249 anni dalla sua fondazione, ha reso noti i dati circa le attività di contrasto agli illeciti portate avanti dal comando provinciale brianzolo svolte nel corso del 2022 e nei primi 5 mesi di quest’anno. In Brianza, in tanti hanno percepito l'ormai noto sussidio mensile destinato a chi ha un reddito sotto la soglia di povertà, senza averne diritto. Proprio in materia di reddito di cittadinanza sono stati infatti eseguiti dai militari nel territorio ben 171 controlli, tutti selettivamente orientati grazie a mirate analisi di rischio sviluppate dalla componente speciale, che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti e/o percepiti per oltre 1 milione di euro.

Una cifra piuttosto esosa e che portato alla denuncia di 119 responsabili. Operazioni, quelle eseguite dal comando provinciale della guardia di finanza di Monza, che hanno richiesto un impegno a tutto campo e destinate a intensificarsi per contrastare sempre più i reati economico - finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. E nel corso delle quali alcuni militari si sono distinti per il loro particolare servizio, tanto da ricevere un encomio durante la cerimonia di giovedì.