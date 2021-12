I regali ai bimbi in ospedale arrivano con l'elicottero dei carabinieri

Tutti con il naso all'insù per aspettare un Babbo Natale speciale che è arrivato in divisa e con l'elicottero. Ad allietare il Natale dei bambini ricoverati al centro Maria Letizia Verga di Monza anche quest'anno ci hanno pensato i carabinieri.

Grazie all'iniziativa dell’associazione nazionale carabinieri voluta dal coordinatore Vito Potenza alla presenza del comandante provinciale carabinieri di Monza Brianza Col. Gianfilippo Simoniello per ognuno dei 130 piccoli degenti dell’oncologia pediatrica lunedì mattina è arrivato un regalo. E anche una sorpresa: con l'elicottero dei carabinieri che ha sorvolato l'ospedale, facendo restare tutti i piccoli estasiati con il naso e gli occhi rivolti al cielo per non perdersi lo spettacolo del sorvolo dell’elicottero del 2° Nucleo Carabinieri di Bergamo, pilotato dal Comandante Ten. Col. Claudio Proietti.

I rappresentanti della storica sezione monzese e dell’Arma in servizio sono stati accolti da Giovanni Verga, Presidente del Comitato Maria Letizia Verga, da Silvano Casazza, Direttore Generale e da Gianluca Peschi, Direttore Socio-sanitario del San Gerardo.

“Nell'approssimarsi del Santo Natale, il nostro pensiero e quello dell’Arma in servizio è stato ancora una volta quello di non mancare a questo tradizionale momento di vicinanza ai piccoli degenti del Comitato Maria Letizia Verga, istituto a cui siamo da anni particolarmente vicini. Pur non potendo rivivere l’emozione di entrare in questi reparti, per la nota situazione di crisi pandemica, ed incontrare ogni singolo bambino, non potevamo non portare, anche e soprattutto quest’anno, un segno tangibile di vicinanza da parte di una istituzione che, da sempre, è anche impegnata in iniziative di solidarietà sociale” ha spiegato Vito Potenza, coordinatore provinciale ANC Monza e Brianza.