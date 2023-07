La rabbia dei residenti dopo i crolli delle piante: "Gli alberi della via sono trascurati"

Dopo la tempesta sono subito scesi in strada. Non credevano ai loro occhi. La via bloccata da diverse grosse piante cadute sotto la forza del vento e della pioggia. Una scena apocalittica quella che si sono trovati di fronte alcuni residenti di via Correggio, una delle vie più colpite per quanto riguarda la caduta degli alberi. Un piccolo viale alberato che da viale Libertà conduce a viale Sicilia dove, da entrambi i lati, ci sono piante molto grandi. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma danni alle auto.

“Sicuramente quello che è successo non può essere ricondotto a un semplice episodio eccezionale, a una forte grandinata e a violente raffiche di vento – spiega Antonella Crippa, insieme agli altri residenti Alessandro Bergna e Luca Corno -. A questo punto non è un problema di alberi che sono stati trascurati dal punto di vista delle potature. Qui ci troviamo di fronte a un problema di stabilità. Che mette, come abbiamo visto venerdì sera, a repentaglio la sicurezza di cose e di persone”.

I residenti si rivolgono direttamente all’amministrazione comunale. “Si è dimostrata sensibile alle problematiche ambientali - proseguono -. Tanto da eliminare i fuochi d’artificio in occasione della festa di San Giovanni. Ci auguriamo ci sia altrettanta sensibilità per una problematica, certamente più complessa, ma alquanto delicata e difficile". I residenti sollecitano una rapida risposta da parte del comune il merito alle tempistiche di valutazione della stabilità delle piante e della programmazione di eventuali interventi lungo la via. “Già in passato era stata segnalata la pericolosità di alcuni alberi. Le piante, soprattutto quella grandi presenti lungo la via, non solo devono essere potate, ma devono essere tenute sotto osservazione con il passare degli anni”.