Perché quella ressa fuori dal negozio in centro a Monza?

Impossibile passeggiare. Erano almeno un centinaio le persone che si sono ammassate fuori dal negozio. Cellulare alla mano per immortalare quello che stava avvenendo proprio davanti a loro. Nessun vip a fare shopping per le vie del centro di Monza e, fortunatamente, nessun episodio di cronaca nera. Ma semplicemente un’esibizione artistica dal vivo che ha catalizzato l’attenzione di oltre un centinaio di passanti che via via sono aumentati.

Svelato il mistero della ressa sabato pomeriggio 15 aprile davanti ad Amerigo Concept Store in via Carlo Alberto. Fuori dal negozio di design era in corso una vera e propria sessione artistica. All’opera il pittore Felice Battiloro che ha regalato ai monzesi un “assaggio” del Fuori Salone di Milano. All’interno del negozio poi fino al 30 aprile sarà possibile ammirare (gratuitamente) una mostra dove i personaggi dell’arte classica diventano i protagonisti dell’arte moderna. Una vera e propria rivisitazione pop dei grandi miti. Un evento che è stato patrocinato dal comune di Monza (al live di Battiloro erano presenti anche il sindaco Paolo Pilotto e gli assessori Egidio Riva e Carlo Abbà) e dall’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Monza e della Brianza (con la presenza della presidente Michela Locati). Alla presentazione ha partecipato anche il critico d’arte Alberto Moioli.

Una “contaminazione” artistica che nelle ultime settimane aveva già vista Felice Battiloro far parlare di Monza. Il giovane pittore, saronnese di nascita ma brianzolo d’adozione, insieme ai ragazzi dell’associazione FacciaVista e alla preziosa collaborazione della questura di Monza aveva riempito i muri imbrattati di manifesti artistici firmati tutti con la scritta “Amati”. Un progetto realizzato insieme ai ragazzi autistici che frequentano il laboratorio di FacciaVista di Vedano al Lambro e che attraverso la loro creatività hanno dimostrato, per l’ennesima volta, che il bello e l'amore vincono sul brutto e sul male.