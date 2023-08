Il ladro si pente e riporta la reliquia rubata nella chiesetta brianzola

La reliquia di Gesù Bambino è ritornata a casa. Grande gioia per i fedeli della chiesetta di Paina (frazione di Giussano) quando nella serata di mercoledì 30 agosto si sono accorti del “ritorno” miracoloso. La reliquia, sparita la settimana prima, era stata restituita. L’addetto che si occupa della chiusura della chiesetta di San Lorenzo la sera, prima di chiudere il portone, si è accorto che c’era qualcosa sull’altare. Si trattava proprio della reliquia scomparsa nei giorni precedenti. Così che per festeggiare la buona notizia lunedì 4 settembre alle 21 verrà celebrata una messa durante la quale sarà possibile baciare la reliquia miracolosa.

La reliquia riproduce l’immagine di Gesù Bambino. Pare risalire ai tempi della peste del 1600. I fedeli del rione sono molto affezionati perché sembra che quella reliquia sia “miracolosa”: alcuni anni fa un uomo che viveva nel rione ed era malato di cancro aveva deciso di portare a casa la reliquia per qualche giorno. Dopo poco il cancro regredì.

I fedeli settimana scorsa, dopo aver scoperto la scomparsa della reliquia, avevano denunciato l’episodio ai carabinieri e nel frattempo si erano rivolti direttamente a chi aveva compiuto il gesto invitandolo a restituire l’oggetto sottratto. Un cartello appeso sul cancello della chiesetta e nella vicina bacheca dove annunciavano la ricerca del vandalo, e poi si erano rivolti direttamente a chi, quella reliquia, l’aveva portata via. “L’autore di questo gesto sconsiderato e irresponsabile che cosa se ne fa di una reliquia . Non è né d’oro né d’argento, non ha un pezzo di stoffa o un frammento di osso di un santo specifico”, si leggeva sul cartello. Eppure per la comunità del rione San Lorenzo quella reliquia ha un grande significato e un profondo valore affettivo. Da qui il messaggio direttamente a chi ha compiuto il furto. “Riporta la reliquia e rimettila al suo posto”.