Ragazzini terribili vandalizzano il tappeto elastico per saltare gratis

Basta salti per i bambini: i tappeti elastici allestiti a Monza nei giardini del Nei verranno spostati. A fine mese il grande tappeto elastico verrà smantellato e posizionato in un'area privata più controllata. Ad annunciarlo la cittadina che, attraverso la consulta Centro-San Gerardo, aveva sottoscritto il patto di cittadinanza che scadrà alle fine di giugno.

Salti "pericolosi"

L'ennesimo episodio proprio nell'ultimo fine settimana quando un gruppo di ragazzini ha scavalcato i giardinetti, ormai chiusi, poi ha tagliato la parete esterna del tappeto elastico per entrare e divertirsi. "Il tappeto elastico è inutilizzabile - spiega la referente a MonzaToday -. Con quello squarcio hanno creato anche un buco nelle reti che diventa pericoloso per i piccoli frequentatori". Un tappeto posizionato nel 2018 e che aveva fin da subito conquistato il consenso dei bambini e degli adolescenti. Con un ingresso simbolico di 1 euro i bimbi potevano divertirsi per tutto il tempo che desideravano. Ma adesso i salti sul tappeto elastico rimarranno solo un ricordo.

Vandalizzate anche le altalene

"Sono amareggiata e sconfortata - prosegue -. Purtroppo non è la prima volta. Quell'area, la sera, anche quando i cancelli si chiudono, viene presa di mira da persone tutt'altro che raccomandabili. Non è stato preso di mira solo il tappeto elastico ma anche le altalene". Nell'area da alcune settimane sono state installate le telecamere di videosorveglianza. "Non sappiamo se sono già in funzione - prosegue -. Noi avevamo installato un sistema interno: e abbiamo visto che si tratta proprio di gruppi di ragazzi che la sera si divertono a scavalcare e saltare gratis. Impossibile telefonare ogni sera alle forze dell'ordine: non hanno abbastanza uomini per star dietro anche a questi problemi. Nei prossimi giorni sporgeremo denuncia e consegneremo ai carabinieri le immagini".

"Sporgeremo denuncia"

Eppure c'è sconforto nelle parole della referente del patto di cittadinanza. "Abbiano provato a tenere aperto il tappeto elastico fino a tardi, dando così la possibilità di divertirsi anche ai ragazzi - conclude -. Ma abbiamo visto che non si sono mai avvicinati. Poi non appena il cancello del giardinetto chiude arrivano a decine, si mettono in fila e dagli squarci che hanno creato nella parte laterale dell'attrazione entrano e iniziano a saltare per ore". Da tempo i residenti della vicina via Bergamo si lamentano per la presenza di ragazzini che disturbano fino all'alba e fanno danni.