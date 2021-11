Riparato il guasto e ricoperta la voragine: via Appiani di nuovo aperta al traffico

Gli operai di Brianzacque hanno individuato il problema che nella mattinata di venerdì aveva causato il cedimento dell'asfalto, e hanno cercato di ripararlo il prima possibile.

La strada è sprofondata ieri mattina: una voragine ampia e profonda oltre un metro, proprio lungo l'attraversamento pedonale di via Appiani vicino all'incrocio con via Dante. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto gli agenti della polizia locale (che hanno chiuso la strada), i vigili del fuoco, gli addetti dell'ufficio strade, e quelli di Brianzacque.

La strada è rimasta chiusa per tutta la giornata con gli inevitabili disagi per gli automobilisti. Nel primo pomeriggio i tecnici di Brianzacque hanno scoperto che all'origine del cedimento c'era un guasto all'allacciamento fognario di un condominio della zona. Le squadre si sono messe subito al lavoro per recuperare i materiali necessari a riparare il guasto, e riempire successivamente lo scavo. La strada è stata riaperta poco prima delle 21.

Non è la prima volta che le strade a Monza "cedono". A maggio in corso Milano si era aperta una buca dove era finito rovinosamente un motociclista.