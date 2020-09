Riattivata la biglietteria Trenord di Monza: sarà aperta anche la domenica

Venerdì 18 settembre ha riaperto la biglietteria Trenord di Monza.

Una riapertura, questa, che rientra nell'ampio piano avviato da Trenord. L'azienda di trasporti sta attualmente lavorando alla ristrutturazione e al rilancio di sei punti vendita siti in nodi strategici della Lombardia, precedentemente gestiti da Trenitalia (Monza, Milano Lambrate, Lodi, Gallarate, Voghera, Como San Giovanni), e all’apertura di una nuova biglietteria nella stazione di Milano Centrale.

Fino ad ora chiuso la domenica, il punto vendita di Monza sarà ora aperto dalle 6.00 alle 20.00 tutti i giorni, domeniche e festivi compresi. Qui i viaggiatori potranno acquistare biglietti e abbonamenti per il servizio ferroviario regionale (compresi quelli integrati dell’area Stibm cui Monza appartiene e le proposte turistiche “Discovery Train") e nazionale. I titoli di viaggio internazionali sono invece acquistabili presso un’emettitrice self-service installata in stazione.

Per la salvaguardia della salute pubblica nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19, Trenord suggerisce comunque ai clienti di prediligere i canali online per l’acquisto dei titoli di viaggio, per evitare assembramenti e code nelle biglietterie: è possibile acquistare online biglietti e abbonamenti per viaggiare con Trenord sull’e-Store di Trenord, tramite l’App Trenord, tramite gli sportelli bancomat di Intesa San Paolo, Unicredit, UBI, Banca Popolare di Milano abilitati e il servizio Home Banking di Intesa San Paolo.