Arrivano nuovi medici e riapre la psichiatria di Desio

Il 15 settembre riaprirà l'unità di Psichiatria all'ospedale di Desio. Il reparto chiuso a maggio per mancanza di medici adesso torna a funzionare. Il reparto, dotato di 20 posti letto, era stato chiuso quattro mesi fa ma l'Asst Brianza aveva cercato di far fronte al problema aprendo 8 posti letto in più nel reparto di Psichiatria di Vimercate (dove era presenti 17 posti letto).

Adesso la Psichiatria dell'ospedale di Desio riapre con 3 psichiatri (di cui 2 neoassunti). Al team di aggiungeranno due specializzandi (il secondo entro ottobre). Responsabile del servizio sarà la dottoressa Paola Marinaccio. Il reparto è stato ristrutturato con un investimento di oltre 100 mila euro. Sono stati realizzati nuovi bagni, ritinteggiate le pareti e mantenuta l’impiantistica, disposti interventi secondo le norme previste dagli standard di sicurezza e acquistato nuovi arredi.