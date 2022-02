Dopo gli atti vandalici riaprono i bagni della stazione

Dopo quasi un mese dalla chiusura da oggi, martedì 1 febbraio, i bagni della stazione di Monza riapriranno. All'inizio di gennaio Rfi si era vista costretta a chiudere per l'ennesima volta i servizi igienici dello scalo monzese. Bagni presi di mira da vandali e da tossicopdipendenti che li utilizzavano come stanze del buco, lasciando poi sangue ovunque, e le siringhe gettate per terra.

A denunciare la situazione alcuni lavoratori dell'impresa di pulizie della stazione stanchi di dover ogni giorno combattere contro l'inciviltà e la maleducazione. I lavoratori avevano inviato video e immagini del degrado al consigliere comunale Salvatore Russo (Lega) che già in passato aveva affrontato il problema in aula invitando alla chiusura definitiva dei bagni, oppure alla creazione di un servizio di vigilanza o di ingresso a pagamento.

Quello che ogni giorno si trovavano di fronte gli addetti delle pulizie era uno spettacolo da voltastomaco: servizi igienici intasati con rotoli di carta igienica, urina e feci ovunque, sangue, siringhe, oltre alle serrature rotte. La paura di potersi infettare era grande, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.

Il problema dovrebbe essere stato risolto definitivamente. "L'1 febbraio torneranno i servizi igienici della stazione ferroviaria - si legge nella nota diffuda dal Comune di Monza - chiusi da settimane a causa di una situazione prolungata di degrado che faceva questo luogo il bersaglio di continue incursioni da parte di sbandati e tossicodipendenti, i quali avevano compromesso gli impianti mettendo fuori uso i locali. A seguito di un incontro del sindaco, dell’assessore alla Sicurezza Federico Arena, e del consigliere comunale Rosario Adamo con i responsabili di RFI sono stati definiti i tempi di ripristino e di riapertura restituendo così un importante servizio ai viaggiatori".