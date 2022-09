Si ribalta un trattore carico di cereali

La dinamica non è ancora chiara: un trattore con un rimorchio carico di cereali si è ribaltato poco dopo le 8 di giovedì 8 settembre. L'incidente è avvenuto a Carnate lungo la strada provinciale 177. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con l'autopompa della sede centrale, mentre per la rimozione del mezzo è stato necessario anche l'intervento dell'autogru del comando dei vigili del fuoco di Milano.

Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata l'ambulanza in codice giallo. Per soccorrere l'autista del trattore, un uomo di 68 anni. Fortunatamente le sue condizioni non sono apparse gravi e il codice è stato declassato da giallo a verde. Sul posto anche i carabinieri. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.