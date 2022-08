Riccardo e Diego i due brianzoli campioni europei di ginnastica artistica

Dopo il bronzo nei 200 metri di Filippo Tortu ai Campionati europei di Monaco di Baviera la Brianza sale nuovamente sul podio. Medaglia d'oro per la nazionale juniores di ginnastica artistica maschile.

Nella squadra, formata da cinque atleti, ci sono anche Riccardo Villa e Diego Vazzola, ginnasti della gloriosa Ginnastica Pro Carate. Uno degli allenatori della nazionale juniores campione d'Europa è Corrado Corti, anche lui tecnico della Pro Carate. "L'amministrazione comunale e tutta la cittadinanza sono orgogliose dei risultati degli atleti che militano nella Ginnastica Pro Carate, eccellenza caratese!" ha commentato il sindaco Luca Veggian sul suo profilo Facebook.

Quella che sta per concludersi è un'estate ricca di successi per lo sport brianzolo. A maggio la promozione del Monza in serie A, la vittoria del campionato di hockey su carrozzina degli Sharks, il bronzo per i GranchiU18 di pallanuoto di Monza, i ragazzi 'speciali' dell'Arcobaleno Down che hanno vinto il campionato di calcio della loro categoria. Poi una carrellata di medaglie: Lorenzo Guslandi campione del mondo di pattinaggio insieme al collega Lorenzo Demuru, poi Matteo Cesana campione del mondo di vela, e ancora Riccardo Villa che all'inizio di agosto aveva vinto tre medaglie alle Olimpiadi giovanili.