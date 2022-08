Riccardo il ginnasta brianzolo che ha vinto 3 medaglie alle olimpiadi giovanili

Brianza d'oro alle olimpiadi giovanili. Nel fine settimana Riccardo Villa, ginnasta dell'Asd Ginnastica Pro Carate, ha vinto due medaglie d'oro e una d'argento alle olimpiadi giovanili europee che si sono svolte in Slovacchia. Il giovane atleta brianzolo si è contraddistinto sia nella gara a squadra che in quella mista conquistando le medaglia d'oro, e poi aggiudicandosi quella d'argento nella gara individuale.

A congratularsi con Riccardo Villa anche il sindaco di Carate, Luca Veggian, che in un post su Facebook ha comunicato l'ottimo piazzamento dell'atleta. "Un caloroso ringraziamento al 'nostro atleta', con l'auspicio che i successi di oggi siano il trampolino di lancio per le vittorie future - scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook -. Complimenti all'Asd Ginnastica Pro Carate per il prezioso lavoro che svolge sul territorio nel diffondere i valori dello sport".

Grande orgoglio anche da parte dell'associazione sportiva caratese fiera dei risultati ottenuti dal suo atleta. "Riccardo ha dimostrato tutte le sue qualità anche in una vetrina internazionale come questa manifestazione, esprimendo una ginnastica di alto livello e grande spessore - si legge sulla pagina sociale dell'Asd Ginnastica Pro Carate -. Doverosi i complimenti all’allenatore Corrado Corti che segue Riccardo fin dall’infanzia, una guida indispensabile. Ringraziamento particolare alla società, al presidente Giorgio Corti, alla famiglia di Riccardo e ad ogni singolo tesserato Pro Carate. Grazie a voi esiste la realtà Pro Carate che sempre più si rivela un punto di riferimento importantissimo in Lombardia e in Italia”.