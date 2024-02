"Atroce, un dolore immenso": l'addio a Ricky, il 16enne morto in moto

Macherio piange il giovane Ricky Vinci, 16 anni, morto in un incidente stradale sabato 27 gennaio a Lissone mentre era in sella al suo motorino.

Una tragedia impossibile da dimenticare e che in queste ore ha dato il via al susseguirsi di gesti e di messaggi per ricordare con affetto il giovane macheriese.

All’incrocio tra le vie Di Vittorio e Buonarroti a Lissone, il luogo nel quale è avvenuto l'incidente, gli amici di Ricky hanno portato un mazzo di fiori. Insieme a una fotografia che lo ritrae in una delle tante serate trascorse in allegria con loro. Sempre i compagni e gli amici sono poi saliti in sella alle loro motociclette per dedicargli “l’ultima sgasata“. Per poi raggiungere ancora il luogo dell'incidente a Lissone e tributargli per l'ultimo saluto di gruppo.

Anche sui social i messaggi di dolore per quanto successo e di affetto nei confronti del ragazzo non si contano. Fra questi anche un messaggio dello stesso Ricky, ripreso del fratello gemello di Ricky, Mattia, che oggi appare come una sorta di testamento. Sotto alla fotografia della sua motocicletta nera si legge: "Se un giorno non dovessi essere più qui… aggiustala come ho sempre fatto io, sorridi mentre la guardi come sorridevo io, non dimenticarla, porta a termine il mio sogno, non abbandonarla mai e soprattutto prenditene cura". Poi la risposta del fratello gemello, accompagnata da un cuore: "Promesso Ricky".

A ricordare il 16enne anche il sindaco Franco Redaelli: "L'amministrazione comunale, insieme a tutta la comunità macheriese, si stringe alla sofferenza di mamma Mariarosa e papà Vito, di Mattia e Ludovica e di tutti i familiari. È un lutto atroce, un dolore immenso che ci coinvolge tutti. Possa tu riposare in pace". E proprio il padre Vito, titolare di un’azienda di autotrasporti, è stato il primo a comunicare la morte del figlio attraverso i social.

Un lutto dolorosissimo per tutta la città. Ricky infatti è morto dopo due giorni trascorsi in un letto d'ospedale al San Gerardo a lottare per la vita. A Macherio era conosciuto soprattutto nell'ambito dell'oratorio. In passato aveva giocato nel Gso Macherio e aveva fatto parte della Roller Macherio.