Giovane chef morto a New York: la famiglia aspettava Riccardo per le vacanze

È stato trovato morto nel suo appartamento di New York Riccardo Zebro, chef di 34 anni originario di Cassina de' Pecchi, comune milanese alle porte della Brianza. Per il momento non si conoscono le cause del decesso, al momento non ci sarebbero indagini in corso. La famiglia ha avviato le pratiche per il rientro della salma in Italia.

Riccardo era emigrato anni fa, dopo aver lavorato come stagista in blasonate cucine di Milano era diventato chef de partie ed era approdato prima in un resort alle Bermuda, poi in un ristorante del West Village di New York.

Riccardo sarebbe dovuto tornare a casa a settembre per le vacanze, che trascorreva sempre vicino alla famiglia e agli amici di una vita. "Riccardo era uno dei figli più luminosi della nostra comunità che ha trovato fortuna lontano da Cassina, ma che si è sempre portato il suo paese e la sua gente nel cuore", ha detto Elisa Balconi, sindaca del comune della Martesana.

Su Facebook ci sono decine di ricordi dei suoi amici: "Voglio ricordarti così Riccardo, una persona di una umanità impressionante, un grande Chef, un giocherellone", ha scritto Paolo Lovari che con lui ha lavorato alle Bermuda. "È con immenso dolore che apprendo la notizia della perdita di un grande chef e amico conosciuto nella grande Mela. Sei stato tra i primi chef di NYC a darmi una mano", ha ricordato Simone Gusto. Anche il comune di Galliavola (Pavia) ha ricordato Riccardo, figlio di Giancarlo, dipendente del municipio della Lomellina. "L'amministrazione comunale, la dipendente e tutti i collaboratori porgono al nostro Giancarlo Zebro ed a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze per la prematura perdita del suo amato figlio Riccardo".