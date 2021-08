Vacanza da dimenticare per due giovani brianzoli rapinati a Riccione

Due giovani brianzoli rapinati in vacanza a Riccione. Tanta paura nel fine settimana per due turisti diciottenni provenienti dalla Brianza che alle 01.30 sono stati rapinati a Riccione all'altezza dei bagni 96.

Minacciati con i coltelli i ragazzi hanno consegnato ai rapinatori 50 euro in contanti, un costoso cellulare e una catenina. I ragazzi hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto la pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Riccione che, con l’ausilio dei militari delle stazioni di Riccione, Cattolica e Misano Adriatico hanno raccolto la descrizione dei due presunti rapinatori che nel frattempo si erano dileguati per le vie del centro.

Ma questa volta, a fare la differenza è stata una mirata azione preventiva condotta dai carabinieri che durante la serata avevano controllato diversi giovani poco lontano dal luogo della rapina. I militari hanno potuto svolgere delle ricerche ancor più mirate e hanno catturato due presunti componenti della banda, rintracciati lungo il porto canale.

Entrambi i fermati sono italiani di seconda generazione (di origine marocchina), classe 2000 e 2001, residenti in provincia di Biella. I due giovani sono stati dichiarati in arresto e condotti nel carcere di Rimini, così come disposto dal Sostituto Procuratore Davide Ercolani.

Nel frattempo, proseguono le indagini dei carabinieri di Riccione, per l’identificazione degli altri componenti del gruppo.