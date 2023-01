Nona, la cagnolina arrivata dall'Ucraina e che si è persa per le vie di Monza

La sua proprietaria è disperata: di Nona non ci sono più notizie da una settimana. La cagnolina - meticcio di taglia piccola - sembra essere scomparsa nel nulla. Non ci sono tracce, malgrado i volantini, gli appelli su Facebook e le ricerche con volontari e pet detective. Nona è scappata dalla presa della sua proprietaria verso le 20 di venerdì 20 gennaio in zona via Foscolo, a Monza.

"Nona è una cagnolina meravigliosa - racconta la proprietaria a MonzaToday -. Arriva dall'Ucraina. È uno di quei cani salvati dalle bombe della guerra e portati in Italia. Nona era stata accolta nel canile dell'Enpa di Monza dove a dicembre l'ho adottata". Ed è stato subito amore. "Una cagnolina molto dolce - prosegue -. Probabilmente era stata abituata a vivere in casa, anche perchè amava molto il divano e la cuccia. Non amava i rumori e il caos, mentre prediligeva gli spazi aperti e la campagna".

La proprietaria è molto preoccupata anche perchè Nona (che però non risponde quando la si chiama con quel nome) è comunque un cane timoroso e che si spaventa facilmente. In questi giorni di ricerche senza sosta ci sono stati avvistamenti nelle zona tra via Foscolo e via Buonarroti. Sono stati avvisati anche gli agenti della polizia locale. "Mi auguro di poterla riabbracciare presto e che, soprattutto, non le sia successo nulla di male. Magari è stata presa da qualcuno, anche in buona fede. Se così fosse lo invito a telefonarmi per poter riportare la mia Nona a casa".

Per segnalazioni e avvistamenti telefonare al numero 342.1940193.