Al via la campagna di reclutamento dei nonni civici

L'esercito dei nonni civici si allarga: il Comune di Monza è alla ricerca di nuovi volontari da affiancare agli otto già attivi all'ingresso delle scuole comunali. Nonni ben riconoscibili dalla pettorina e da apposita tessera di riconoscimento

Se avete tra i 50 e i 75 anni e vivete a Monza potete partecipare al corso per diventare nonni civici per permettere ai bambini delle scuole cittadine di entrare e uscire in totale sicurezza. I nonni civici, infatti, svolgono il loro servizio all'uscita delle scuole Zara, Bellani, Rodari, Pianeta Azzurro, Anzani, Omero, Pertini e Munari. A tutti i nonni civici è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni.

Un corso di formazione

Prima di scendere in strada i futuri nonni civici parteciperanno a un corso di formazione. Durante due mezze giornate verranno istruiti dal personale della polizia locale. Il loro compito sarà gli alunni delle scuole nella fase di attraversamento della strada per prevenire possibili situazioni di pericolo che possono mettere a rischio la loro sicurezza durante l'ingresso e l'uscita dagli istituti scolastici. I nonni civici saranno impegnati nella scuola più vicina alla propria residenza o, comunque, nel quartiere in cui vivono.

Arena: "Sono figure di riferimento"

"L’attività dei nonni civici è di fondamentale supporto a quella della polizia locale per facilitare l’entrata e l’uscita dalle scuole degli alunni nei momenti di intenso traffico, oltre a essere anche un’attività educativa per quel che riguarda il rispetto delle regole del Codice della strada - commenta l'assessore alla Sicurezza Federico Arena -. Sono figure di riferimento utili, conosciute ed affidabili per le bambine e i bambini della scuola, per i loro genitori e per gli insegnanti. Il loro contributo è fondamentale per rafforzare il senso di comunità, dedicare il proprio tempo libero ai bambini significa investire sul futuro".

Come diventare nonni civici

Per iscriversi bisogna recarsi allo Sportello al cittadino in piazza Carducci (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13, giovedì dalle 8.30 alle 16; sabato dalle 8.30 alle 12) oppure al Centro Civico del proprio quartiere, o al Comando della polizia locale (via Marsala, 13 - tel. 039/28.16.207 - 229 - email plstaff@comune.monza.it) entro il 28 febbraio.