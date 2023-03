Anche in Brianza si cerca Ofelia, la cagnolina sparita il giorno di San Valentino

Alice è disperata. Di Ofelia – una bulldog francese di 1 anno e 4 mesi - non si hanno più notizie dal 14 febbraio quando, durante una passeggiata a San Paolo d’Argon tra i boschi della Bergamasca, si è allontanata e non è più ritornata indietro al richiamo della sua proprietaria.

Le ricerche sono subito partite e ancora oggi proseguono con un team di amici e di volontari che ogni giorno continuano a perlustrare quelle zone. Ma non solo: l’appello di Alice è diventato virale e adesso Ofelia è ricercata in tutta Italia. “Di lei non abbiamo più trovato tracce – spiega Alice a MonzaToday -. Probabilmente o è stata accolta da qualche famiglia della zona che, però, non l’ha portata dal veterinario per la lettura del microchip. Oppure durante la sua corsa è arrivata lungo qualche stradone ed è stata caricata da automobilisti di passaggio”. Ofelia può essere ovunque. Quella bella bulldog francese che pesa circa 9 kg e che al momento della fuga aveva la pettorina potrebbe essere anche in Brianza.

“Magari è stata acquistata anche su qualche sito, o attraverso il passaparola – prosegue la proprietaria -. Noi stiamo monitorando e cercando ovunque. Abbiamo allertato le forze dell’ordine e i veterinari. Mi auguro di poterla ritrovare il prima possibile. A casa ad aspettarla, oltre a tutta la famiglia, c’è anche Frida l’altra bulldog francese più grande di lei di un anno. Sono cresciute insieme. Frida è agitata, la cerca ovunque, in ogni angolo della casa e di notte non riesce a riposare”. Alice lancia un appello a chi potrebbe averla presa. “È molto intelligente e rispettosa, capisce quando siete arrabbiati e si fa da parte, così come capisce quando siete felici – prosegue -. È un cane da appartamento, non può stare fuori. Mangia le crocchette Proplan Purina adulti al salmone, specifiche per lei. Non datele porcheria. Ha bisogno di uscire e camminare, deve vedere il mondo, le macchine, i bambini, le persone, gli animali, non basta avere un giardino e lasciarla scorazzare lì. Soffre, e le unghie si allungano. Naturalmente vi chiedo di restituircela”. Per chi riporterà a casa Ofelia è prevista una ricompensa. Per segnalazioni telefonare o scrivere al numero 3393310554.