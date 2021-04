"Aiutateci a ritrovare Pepita": l'appello disperato dei proprietari della bassotta

Pepita si è allontanata da casa: i suoi proprietari sono disperati e inondano i social di appelli. Lunedì 26 aprile si è allontanata dall’agriturismo di Trezzo sull’Adda la piccola Pepita, una bassotta di 2 anni, affettuosa e sempre alla ricerca di coccole.

“Noi eravamo impegnati nei lavori di riapertura del nostro agriturismo – spiega la proprietaria di Pepita a MonzaToday -. Pepita è abituata a stare libera in cortile: molto probabilmente con il cancello aperto è uscita e si è allonatata. Non sappiamo neanche verso che ora. Non è la prima volta che capita. Già in passato si divertiva a raggiungere le rive le fiume, e più di una volta ci è stata riportata in agriturismo”.

I proprietari di Pepita sono disperati: la bassottina potrebbe essersi diretta verso Cornate d’Adda, o anche al di là del fiume verso Capriate.

Chiunque la dovesse ritrovare può contattare immediatamente i proprietari telefonando al 346.9482832.