Abbandona l'auto nel parcheggio del palazzetto e si allontana: scatta la ricerca di un 56enne

Carabinieri e vigili del fuoco al lavoro per cercare l’uomo che da alcuni giorni si è allontanato da casa. A dare l’allarme, alcuni giorni fa, i familiari del 56enne che si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Biassono.

Nel frattempo è stata anche ritrovata la sua auto, una Citroen C3 grigia, abbandonata all’interno del parcheggio del palazzetto dello sport di Albiate. In queste ore sono ancora in corso le ricerche nella zona boschiva vicino al Lambro: sul posto sono presenti i carabinieri con l’unità cinofila e i vigili del fuoco.

In particolare la squadra fluviale con gommone da rafting, proveniente dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Monza, sta perlustrando il corso e le rive del fiume mentre a terra è si stanno perlustrando sentieri e anfratti. Presente anche il nucleo Sapr ( Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) che sta monitorando dall'alto la zona interessata con droni, e l'unità cinofila proveniente dal nucleo regionale. Oltre a un furgone Ucl (Unità Comando Locale) per coordinare personale e enti intervenuti e una squadra Tas2 (Topografia applicata al Soccorso) per la mappatura delle zone di passaggio delle squadre presenti nella ricerca.

Notizia in aggiornamento